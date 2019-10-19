Meme kanserine karşı pembe balon

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile etkinlik düzenlendi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Laleli Yürüyüş Parkı'nda Manisalı kadınlar spor yaptı.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile etkinlik düzenlendi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Laleli Yürüyüş Parkı'nda Manisalı kadınlar spor yaptı. Pembe balon uçuran kadınlar, 'Farkındayız, erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.