  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meme kanserine karşı pembe balon

Meme kanserine karşı pembe balon

Meme kanserine karşı pembe balon
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile etkinlik düzenlendi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 'nda Manisalı kadınlar spor yaptı.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile etkinlik düzenlendi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Laleli Yürüyüş Parkı'nda Manisalı kadınlar spor yaptı. Pembe balon uçuran kadınlar, 'Farkındayız, erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meme kanserine karşı pembe balon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN