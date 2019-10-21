10 yaşında ilk adımını attı

Aydın’da doğuştan kas hastalığı nedeniyle doktorların bile ‘Asla yürüyemez’ dediği Erdem Batur, azim ve inançla 10 yaşında yürümeye başlayarak mucizenin adı oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Selinay Batur'un 10 yıl önce Erdem isimli çocuğu dünyaya geldi. Doğduğunda diz kapaklarının ters olduğu, göğüs kafesinde büyümeme ve iç organlarında büyüme tespit edilen Erdem'in yürümesi için doktorlar umut vermedi. 'Yürüyemez' denilen Erdem için umudunu kaybetmeyen annesi Selinay Batur, çocuğunun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendi ve hep Erdem'in yürüyeceği günlerin hayalini kurdu.



'GURUR DUYUYORUM'

Bu dönemde 3 kez ameliyat geçiren Erdem'in diz kapaklarının düzelmesinin ardından fizik tedavi süreci başladı. Fizik tedavisini sürdüren Erdem, bu esnada ilkokul çağına geldi. Tekerlekli sandalye ile gittiği okulunda Öğretmeni Şaban Özdemir ve arkadaşlarının büyük desteğiyle eğitimini başarıyla tamamladı. Gazipaşa Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi olan minik Erdem Batur, adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. Doktorların yürüyemez dediği Erdem, gösterdiği büyük bir azim ve inançla hayatında ilk kez yürüdü. İlk adımını 10 yaşında atan Erdem, "Çocukluğumdan bu yana yürüyeceğim günlerin hayalini kurdum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için kendime inandım. Asla pes etmedim. Gösterdiğim azim sonucunda 10 yaşımda yürüme hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum, kendimle gurur duyuyorum. Şimdi artık koşmak, futbol ve basketbol oynamak ve dans etmek istiyorum. Bu hayallerimi de gerçekleştireceğime inanıyorum. Bu süreçte bana destek olan canım anneme, öğretmenim Şaban Özdemir ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'ANNE BEN YÜRÜYECEĞİM'

ENGELLİ vatandaşlara seslenen minik Erdem, "Engeli abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz hayata küsmeyin. Yaşama olan sevincinizi kaybetmeyin. Hayaller kurup bu hayaller için mücadele edin" şeklinde konuştu. Erdem'in çok güçlü bir çocuk olduğunu kaydeden annesi Selinay Batur da, "Tedavisi döneminde doktorlar aparat yardımıyla bile yürümesinin çok zor olduğunu söyledi. Ancak Erdem her zaman bana 'anne ben yürüyeceğim' dedi. Ben de sonuna kadar inanıyordum. Engelli çocuğa sahip aileler asla çocuklarını evlere hapsetmesinler. Her zaman destek olsunlar" diye konuştu.

MEHMET KAVAS