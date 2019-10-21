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8 bin 500 yıl öncesine ait deniz ürünleri bulundu

8 bin 500 yıl öncesine ait deniz ürünleri bulundu
Giriş Tarihi: 21.10.2019

'de 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği 'nde, binlerce yıl öncesine ait tarihe ışık tutacak buluntular, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İZMİR'DE 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde, binlerce yıl öncesine ait tarihe ışık tutacak buluntular, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Uzman ekip tarafından sürdürülen kazılarda, İzmirlilerin deniz tutkusunun simgesi haline dönüşen midye ile çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz balığı, denizkestanesi, istiridye buluntularına rastlandı. 8 bin 500 yıllık kalıntılar, kentte yaşayanların denizle olan bağlantısını ortaya koyuyor.
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