84 yaşında yürüyerek dağları aşıyor

İzmir'de yaşayan 84 yaşındaki İbrahim Taşkın, 20 yıldır her hafta kentin farklı bir dağında yürüyor. Kendinden genç olanların arkasından 'Yavaş, yetişemiyoruz' diye serzenişte bulunduğu Taşkın, dağlar için güzellemeler de yazıyor.

İZMİR'DE yaşayan 84 yaşındaki İbrahim Taşkın, 20 yıldır her hafta kentin farklı bir dağında yürüyor. Kendinden genç olanların arkasından 'Yavaş, yetişemiyoruz' diye serzenişte bulunduğu Taşkın, dağlar için güzellemeler de yazıyor. LİDERLİK BELGESİ ALDI

UZUN dağ yürüyüşü tecrübelerinin ardından, bir ay önce Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yürüyüş liderliği belgesi alan Taşkın, yaşına rağmen yürüyüş gruplarının en hızlı ismi olarak anılıyor. Taşkın, yürüyüşlerde safari şapkası, boyunluğu, Türk bayraklı sporcu kıyafetini giyerek her hafta İzmir'in farklı bir dağında doğayla buluşuyor.