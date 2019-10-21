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’daki sızıntı sahili kirletti

Aliağa’daki sızıntı sahili kirletti
Giriş Tarihi: 21.10.2019

'in ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde sökülen yük gemisinden sızan bazlı madde, Aliağa ilçe merkezindeki 'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde sökülen yük gemisinden sızan petrol bazlı madde, Aliağa ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu. Etrafı bariyerlerle çevrilen petrol sızıntısı, deniz süpürgesi denilen teknelerle temizlendi. Kalan atıklar için de önceki gece denize bırakılan petler, bu sabah petrolü üzerinde toplayarak sahile vurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu gemi söküm firması hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
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