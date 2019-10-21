  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın'da 83 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 83 düzensiz yakalandı

Aydın'da 83 düzensiz göçmen yakalandı

21.10.2019, 16:46

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ve ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmada 83 düzensiz yakalandı. Olayla ilgileri olduğu düşülen Y.T. ve G.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik olarak yaptıkları ortak ve koordineli çalışmalarda, sahil siteleri civarından içinde göçmenler bulunan iki lastik botun denize açıldığının görüldü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile bağlantıya geçilerek ve iki grup düzensiz göçmen denize açıldıktan bir süre sonra yakalandı. 38'i çocuk, 45'i yetişkin 83 düzensiz göçmeninin 43'ünün Afganistan, 1'inin Mısır ve 39'unun ise Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Olayla ilgileri olduğu düşülen Y.T. ve G.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da 83 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN