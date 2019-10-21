Buca’da 24 saat süreyle su kesintisi

Gördes Barajı'ndan İzmir'e su aktaracak Gördes-Kavaklıdere-Buca boru hattının yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Söz konusu hattın Adatepe Pompa İstasyonu'na bağlanması çalışmaları kapsamında bölgenin su dağıtımını güçlendirmek amacıyla tesiste iyileştirmeler de yapılacak.

GÖRDES Barajı'ndan İzmir'e su aktaracak Gördes-Kavaklıdere-Buca boru hattının yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Söz konusu hattın Adatepe Pompa İstasyonu'na bağlanması çalışmaları kapsamında bölgenin su dağıtımını güçlendirmek amacıyla tesiste iyileştirmeler de yapılacak. Bu çalışmalar nedeniyle 22 Ekim Salı günü 09.00 ile 23 Ekim Çarşamba günü 09.00 saatleri arasında Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere mahallesinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.