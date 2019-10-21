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'de 170 düzensiz yakalandı

İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

21.10.2019, 09:18

'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 170 düzensiz yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi.

Alınan bilgeye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında 4 bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 89 Afganistan, 45 Suriye ve 36 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 170 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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