İzmir’de muhtarlara ücretsiz ulaşım müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlenen Muhtarlar Gününü, Fuar İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlenen Muhtarlar Gününü, Fuar İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren İzmir'deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıklayan Soyer, "Sizler demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuransınız" diye konuştu.