İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlenen Muhtarlar Gününü, Fuar İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı.
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlenen Muhtarlar Gününü, Fuar İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren İzmir'deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıklayan Soyer, "Sizler demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuransınız" diye konuştu.
İzmir’de muhtarlara ücretsiz ulaşım müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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