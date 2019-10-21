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’de muhtarlara ücretsiz ulaşım müjdesi

İzmir’de muhtarlara ücretsiz ulaşım müjdesi
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlenen , İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. Belediye Başkanı , 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlenen Muhtarlar Gününü, Fuar İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren İzmir'deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıklayan Soyer, "Sizler demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuransınız" diye konuştu.
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