Kahvehanede silahlı saldırı

İZMİR'İN Tire ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan Mustafa Ali Susam'a arkadaşıyla kahvehane önünde sohbet ettiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla 2 el ateş edildi.

İZMİR'İN Tire ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan Mustafa Ali Susam'a arkadaşıyla kahvehane önünde sohbet ettiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla 2 el ateş edildi. Saldırgan olayın ardından kaçarken, Susam ise kanlar içerisinde kaldı. SUSAM, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekiler de sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Susam'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Susam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.