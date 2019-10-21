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'da büfeden 1993 litre çıktı

Manisa'da büfeden 1993 litre sahte içki çıktı

21.10.2019, 14:17

'nın Alaşehir ilçesinde, sahte içkiyle mücadele kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. Büfedeki aramada 1993 litre ve 15 litre etil alkol bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir büfede 1993 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte ve kaçak içkiyle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı belirtilen Soğuksu Mahallesi'ndeki bir büfeye operasyon düzenledi.

Büfedeki aramada 1993 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol bulundu.

Soruşturma kapsamında E.Ö. (37) ve C.Ö. (32) gözaltına alındı.

AA

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