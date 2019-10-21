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'da şüpheli ölüm! Balık tutanlar kayalıklarda buldu

Muğla Bodrum'da şüpheli ölüm! Balık tutanlar kayalıklarda buldu

21.10.2019, 09:28

ve personeli 'ın (47), Gümbet iskelesinin yakınındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayın mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki araştırması sürüyor.

'un Gümbet İskelesi'nde saat 15.30 sıralarında balık tutan vatandaşlar, kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, erkek kişinin öldüğünü belirledi.

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