Muğla Fethiye'de bir ölüm daha! Denize düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaparken denize düşen Alman uyruklu pilot hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Alman pilotun profesyonel yamaç paraşütçüsü olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Almanya'dan ilçeye tatile gelen Michael Lehteman, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. Bin 700 metredeki pistten tekli atlayış yapan Lehteman, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.

Lehteman'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Denizden botla çıkarılan Lehteman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Lehteman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Alman pilotun profesyonel yamaç paraşütçüsü olduğu belirtildi.

AA