Önce katletti sonra kendine sıktı

İstanbul’da bir kişi eski eşinin de içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Olayda araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı yapan gözü dönmüş eski koca ise aynı silahla intihar etti

Türkiye, İzmir'de yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın şokuyla sarsılırken, benzer bir cinnet de İstanbul'da yaşandı. Beylikdüzü'nde ayrıldığı eşini iş arkadaşıyla aynı araçta gören eski koca, dehşet saçtı. Olay, bir sitenin önünde meydana geldi. Sezgin Er, otomobiliyle 1 hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in yaşadığı sitenin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen öfkeli adam, eski eşi Özlem Er'in de içinde bulunduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı otomobil sitenin önüne geldiğinde önünü kesti.



Sezgin Er



DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Yanında bulunan silahla aracından inen Er, araca kurşun yağdırdı. Araçtaki Özlem Er ve doktor arkadaşını ağır yaralayan Er, ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özlem Er'i çevredeki özel bir hastaneye, İbrahim Şilfeler'i ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Her iki yaralı da kurtarılamazken, Sezgin Er'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Özlem Er



EVE BIRAKIYORMUŞ

Polis ekipleri, sokak başlarına şerit çekerek her iki araçta detaylı çalışma yaptı. Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in, hastaneden arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'i eve bıraktığı öğrenildi.



İbrahim Şilfeler

YENİ BOŞANMIŞLAR

Site sakini Hayrettin Cantürk, olayın gece 01.00 sularında olduğunu belirtti. Cantürk, "Kadıncağızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırmışlar. Tanıdığım bir komşumdu. Kısa süre önce taşınmışlardı binamıza. Sabahları görüşürdük. 1 hafta önce boşandıklarını duydum. Çok üzüldük, Allah rahmet eylesin" dedi.



GERİ GERİ GİDEREK KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

OLAY anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı otomobil sitenin önüne geliyor. O sırada Sezgin Er otomobilin yanına yanaşarak araca ateş açıyor. Şilfeler ise, otomobil ile geri giderek kaçmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.