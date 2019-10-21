AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi Hülya Biçer'i (50) pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Nurettin Başarır'ın (57) olaydan önce yaşanacakları haber gibi yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi Hülya Biçer'i (50) pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Nurettin Başarır'ın (57) olaydan önce yaşanacakları haber gibi yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Gayrimenkul satış işlerinde kullandığı kendine ait 'Aydın Güncel NB GYD' isimli hesaptan paylaşım yapan Başarır'ın, yazdığı haberin başlığına 'İşadamının kaçamağı iki aileyi mahvetti" yazdığı görüldü.
İŞ ADAMINI SUÇLADI
Başarır paylaşımında, evli iş adamının Hülya Biçer ile görüşme ısrarının kendisi tarafından öğrenilmesinin ardından tartışma çıktığını ve devamında sinir krizi geçirerek olayı gerçekleştirdiğini yazdı. Olayda Biçer yaralanırken, Başarır ise hayatını kaybetmişti.
KAZIM YÖRÜKCE
Saldırının planını yazmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.