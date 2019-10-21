Saldırının planını yazmış

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi Hülya Biçer'i (50) pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Nurettin Başarır'ın (57) olaydan önce yaşanacakları haber gibi yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi Hülya Biçer'i (50) pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Nurettin Başarır'ın (57) olaydan önce yaşanacakları haber gibi yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Gayrimenkul satış işlerinde kullandığı kendine ait 'Aydın Güncel NB GYD' isimli hesaptan paylaşım yapan Başarır'ın, yazdığı haberin başlığına 'İşadamının kaçamağı iki aileyi mahvetti" yazdığı görüldü.

İŞ ADAMINI SUÇLADI

Başarır paylaşımında, evli iş adamının Hülya Biçer ile görüşme ısrarının kendisi tarafından öğrenilmesinin ardından tartışma çıktığını ve devamında sinir krizi geçirerek olayı gerçekleştirdiğini yazdı. Olayda Biçer yaralanırken, Başarır ise hayatını kaybetmişti.

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