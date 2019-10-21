Yaralı mültecileri Türkiye’ye kovaladılar

Yunanistan polisi mültecileri vurdu. Otobüs sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp yola devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse ateş açtı. Açılan ateş üzerine kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE'DE bulunan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 kaçak göçmen göçmen, Sırbistan'a gitmek için kişi başı 3 bin Avro karşılığında insan tacirleri ile anlaşıp yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da kendileri için tutulan otobüse binen kaçaklar, yaklaşık 1 saat ilerledikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp yola devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse ateş açtı. Açılan ateş üzerine kontrolden çıkan otobüs devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulanlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, iddiaya göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'ye gönderilen 22 kaçak göçmeni jandarma ekipleri Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Olayı anlatan göçmenler, "Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra da Türkiye'ye zorla gönderdiler. Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceğiz. Türkiye'ye teşekkür ederiz" diye konuştular.