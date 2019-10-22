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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 144. bölüm canlı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm ATV canlı izle!

22.10.2019, 19:59

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 144. bölüm canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü başladı. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'da bu hafta; masada ortalık tam anlamıyla karışıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm canlı izleme ekranı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm ATV canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü başladı. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'da bu hafta; masada ortalık tam anlamıyla karışıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm canlı izleme ekranı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. BÖLÜM CANLI İZLE! - ATV

ATV CANLI YAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur.

Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır.

Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

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