İki ay içinde tüm ailesini kaybetti

Antalya Serik'te yaşayan Emine Kurnaz (45), 2 ayda eşini beyin kanamasından, oğlu Okay (15) ile kızı Ayşe Kurnaz'ı (18) da motosiklet kazasında kaybetti. Her gün eşi ve çocuklarının mezarını ziyaret edip, fotoğraflarıyla teselli bulan gözü yaşlı Emine Kurnaz, organlarını bağışladığı Ayşe için, "Benim çocuğum ölmedi. Bir yerlerde yaşıyor" dedi.





KABRİNE DUVAK BIRAKTI



Boğazkent mahallesinde oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, 27 Eylül'de motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet, Doğanay Sitesi önünde Muhsin G. yönetimindeki servis midibüsüyle çarpıştı. Kaskları olmayan kardeşler, ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay kurtarılamazken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşe'nin ise 3 Ekim'de beyin ölümü gerçekleşti. Anne Kurnaz, kızının kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve kornealarını bağışladı. Anne Kurnaz, kızının kabrine duvak bırakarak, "Çocuklarım kaza geçirdiğinde ambulansların olay yerine geç geldiğini öğrendim. Erken yetiştirilse belki en azından kızım kurtarılabilirdi" diye konuştu.