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polisi, Kupa’ya ’de hazırlanıyor

Katar polisi, Kupa’ya İzmir’de hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 22.10.2019

polisi, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ülkelerinde düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlık için Eğitim Merkezi’nde kampa girdi.

Katar polisi, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ülkelerinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası öncesi Türkiye'de uzmanlardan eğitim aldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi.

ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Alanlarında uzman eğitmenler kontrolünde 4 hafta süren kursta Katarlı polisler, asayiş ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı uygulamalı eğitimlerle Dünya Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlandı. Polislere müzakere, öfke kontrolü, planlama ve bir toplumsal olaya nasıl müdahale edileceği konuları anlatıldı. Katarlı kursiyerlerden Raşit Hasan el-Gahtani, Dünya Kupası'nın 2022 yılında ülkelerinden düzenleneceğini hatırlatarak, bu kapsamda eğitim amaçlı Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Eğitimlerin oldukça zorlu ve heyecanlı geçtiğini vurgulayan el-Gahtani, "Dost ülkemiz Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Hem eğitimlerden hem de ilgiden dolayı çok memnunuz. Kurs boyunca çok şey öğrendik" diye konuştu. Jandarma Yüzbaşı Ümit Gezici de kursun oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

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