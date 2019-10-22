Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı izle! Karadeniz'de yeni bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz'in heyecanla beklenen 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Karadeniz'de bu hafta aşk rüzgarları esiyor. Hazan ve Ferhat arasındaki buzlar erimeye başlarken Tarık ve Mercan ise evlilik için adım atmaya başlar. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 61. yeni bölüm fragmanı...

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.