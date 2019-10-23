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'da ! Sıra numarası almasını söyleyince...

İzmir Karabağlar'da doktora şiddet! Sıra numarası almasını söyleyince...

23.10.2019, 13:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,13:19

'in ilçesinde, Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. , sıra numarası alması gerektiğini söylediği hasta tarafından darbedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Ortopedi Polikliniği'nde meydana geldi. Sedat E. (31) darbedildiği gerekçesiyle gece yarısı geldiği hastanenin acil servisine sabah yeniden geldi. Güvenlik görevlisiyle tartışan Sedat E., çalışanlara, "Sizi tokat manyağı yaparım" şeklinde tehditler savurup, gitti.

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