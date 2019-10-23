İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın, sıra numarası alması gerektiğini söylediği hasta tarafından darbedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde meydana geldi. Sedat E. (31) darbedildiği gerekçesiyle gece yarısı geldiği hastanenin acil servisine sabah yeniden geldi. Güvenlik görevlisiyle tartışan Sedat E., çalışanlara, "Sizi tokat manyağı yaparım" şeklinde tehditler savurup, gitti.
İzmir Karabağlar'da doktora şiddet! Sıra numarası almasını söyleyince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.