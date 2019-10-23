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'de komşu cinayeti! Komşusuna kurşun yağdırdı

İzmir'de komşu cinayeti! Komşusuna kurşun yağdırdı

23.10.2019, 09:08

’in Menemen ilçesinde, iş çıkışı komşusu tarafından sırtından 8 el ateş edilerek vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti. şüphelisi M.S.Ç. kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 17.00'da ilçeye bağlı Hatundere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusuyla tartışma yaşayan cinayet zanlısı M.S.Ç, iş çıkışı, İzban durağından inerek evine gitmek isteyen evli ve iki çocuk babası A.K'yi (33) takibe aldı. Bir süre arkasından giderek A.K'yi takip etmeye devam eden M.S.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile komşusu A.K'nin sırtına 8 el ateş etti. A.K., kanlar içerisinde yere yıkılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.S.Ç. kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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