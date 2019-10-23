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Haberler > Yaşam > İzmir'de tarihi eser kaçakcılığı operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

'de kaçakcılığı operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser kaçakcılığı operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

23.10.2019, 09:36

'in ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma, Bizans ve İslami ile Osmanlı dönemlerine ait 496 ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

'in ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 496 ele geçirildi.

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