İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma, Bizans ve İslami ile Osmanlı dönemlerine ait 496 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 496 tarihi eser ele geçirildi.
23.10.2019, 09:36
İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma, Bizans ve İslami ile Osmanlı dönemlerine ait 496 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 496 tarihi eser ele geçirildi.
İzmir'de tarihi eser kaçakcılığı operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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