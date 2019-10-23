Kazdağları'nda yeni bir çekirge türü keşfedildi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı'nda koni başlı çekirge türü tespit edildi. İlk kez bu bölgede keşfedilen tür, kayıt altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı Şefliği, Kazdağları'nda ilk defa tespit edilen bir tür hakkında bilgilendirme yaptı.

"Koni başlı çekirge, bilim kurgu filminden fırlamış gibi" başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Dünyada biyologlar tarafından yaklaşık 1,5 milyon tür tanımlanıp isimlendirilmiştir. Bunların 280.000'den fazlası bitki, yaklaşık 50.000'i omurgalı ve 750.000'den fazlası böcektir. Her yıl bu listeye yeni türler eklenmektedir. Toplam canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 30 milyon tür arasında olduğu tahmin edilmektedir. Daridere, tabiat parkımızda ilk kayıt olarak Kazdağı Milli Parklar Şefliği personellerinden Veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından görüntülenen ve Dr. Tuba Öncül Abacıgil hocamız tarafından teşhis edilen koni başlı çekirge, IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerinde yer almaktadır."