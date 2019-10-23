Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri ve can kayıplarını önlemek için çalışmalarına devam ediyor. Umut yolculuğunda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye geriledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, denizlerde kaçak geçişlere karşı mücadelesini gece görüş özelliğine sahip dürbün ve termal kameralarla aralıksız devam ettiriyor.

1 Ocak-21 Ekim tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla düzensiz göçmen yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri dalgalara karşı lastik botlarda kalabalık gruplar halinde yapılan yolculukların ölümle sonuçlanmasının de önüne geçti.

Geçen yıl aynı dönemde 82 kişinin hayatını kaybettiği umut yolculuğunda ölenlerin sayısı bu sene 32'ye geriledi.

AA