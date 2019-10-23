Sarımsağı eğer bu şekilde tüketirseniz faydaları inanılmaz!

Mutfakların vazgeçilmezi yemeklerin ve salataların olmazsa olmazı sarımsak tam bir şifa deposu. Kararında tüketildiği zaman pek çok faydası olan sarımsak, uzmanlar tarafından önerilen besinlerin başında geliyor. Peki sarımsak nasıl tüketilmeli? Sarımsağın faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...