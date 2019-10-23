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Sarımsağı eğer bu şekilde tüketirseniz faydaları inanılmaz!

Sarımsağı eğer bu şekilde tüketirseniz faydaları inanılmaz!

23.10.2019, 11:37

Mutfakların vazgeçilmezi yemeklerin ve salataların olmazsa olmazı tam bir şifa deposu. Kararında tüketildiği zaman pek çok faydası olan sarımsak, uzmanlar tarafından önerilen besinlerin başında geliyor. Peki sarımsak nasıl tüketilmeli? nelerdir? İşte merak edilenler...

; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.

KANSERİ ÖNLER: Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çin'de yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.


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