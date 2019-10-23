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61. bölüm ATV canlı izle!

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm ATV canlı izle!

23.10.2019, 19:58

Geçen hafta ekrana gelen 60. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen 'in 61. yeni bölümü ATV'de başladı! Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşanacak? Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu düşünse de bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacak? Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm ATV canlı izle!

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

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Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

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