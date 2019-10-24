Aydın'da tren yoluna atlayan şahıs bir daha kalkamadı! Ekipler zamanla yarıştı

Aydın'da sabaha karşı bir işyerinin camlarını kıran iki kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen polisleri görünce yaklaşık 4 metre yükseklikten tren yoluna atladı. Kaçmak için tren yoluna atladığı belirtilen şahısın kolu ve bacakları kırılınca rayların üzerinde kalan şahsı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Tren gelmeden itfaiye merdiveni ile kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.