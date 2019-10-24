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'da tren yoluna atlayan şahıs bir daha kalkamadı! Ekipler zamanla yarıştı

Aydın'da tren yoluna atlayan şahıs bir daha kalkamadı! Ekipler zamanla yarıştı

24.10.2019, 10:12

'da sabaha karşı bir işyerinin camlarını kıran iki kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen polisleri görünce yaklaşık 4 metre yükseklikten tren yoluna atladı. Kaçmak için tren yoluna atladığı belirtilen şahısın kolu ve bacakları kırılınca rayların üzerinde kalan şahsı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Tren gelmeden itfaiye merdiveni ile kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 05:30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan bir kefenin camları kırıldı. Gürültü nedeniyle uyanan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan da güvenlik kameralarından bölgeyi izlemeye başlayan polis kafenin camlarını kıran iki şahsın tren yolu kenarından Güzelhisar istikametine doğru ilerlediğini gördü.

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