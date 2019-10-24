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Ceren için umudu

Ceren için kök hücre umudu
Giriş Tarihi: 24.10.2019

'de yaşayan ve geçen yıl 'da geçirdikleri kazada ağabeyi, anneannesi ve yengesi ölen, kendisi de yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki için tedavisi umut oldu.

İzmir'de yaşayan ve geçen yıl Bursa'da geçirdikleri kazada ağabeyi, anneannesi ve yengesi ölen, kendisi de yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki Ceren Kılınç için kök hücre tedavisi umut oldu. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora ulaşan aile, Ceren'in kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabileceğini öğrendi. Kızının sık sık nöbet geçirmeye başladığını ve durumunun ağırlaştığını söyleyen Mehmet Kılınç, "Tedavinin yurt dışında 150 bin dolara yapıldığını öğrendik. İzmir Valiliği'ne yardım kampanyası başlatabilmek için başvurduk. Ceren'in yaşaması için çabalıyoruz" dedi.

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