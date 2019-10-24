Meteoroloji'den son dakika uyarısı 24 Ekim Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 24 Ekim Perşembe hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli