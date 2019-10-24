Tatil bitti, sokaklar terk edilmiş hayvanlarla doldu

Muğla'da bu yıl daha uzun süren yaz tatilinin sonra ermesinin ardından turizm beldelerindeki barınaklar sahipleri tarafından terk edilen hayvanlarla doldu.

Barınak yetkilileri,hayvan sahiplenmek ne kadar güzel bir davranış ise bir süre sonra o hayvanı sahipsiz bırakıp sokağa terk etmenin o kadar kötü bir davranış olduğunu belirterek özellikle tatil beldelerinde pek çok köpeğin bir anda kimsesiz ve aç susuz yaşamaya mahkum edildiği öne sürüdü.

Türkiye'de pek çok velinin çocuğuna yaz tatili başlangıcında karne hediyesi olarak kedi köpek aldığını belirten Muğla Hayvan Hakları Platformu Koordinatörü Semin Biter, yaz tatilinin sora ermesi ile birlikte tatil beldelerinde onlarca hayvanın sokağa terk edildiğini belirtti. Bir çok tatilci heves uğruna aldığı , evcil hayvanları yani kedi,köpek hatta bazıları gösteri amaçlı kullandığı tavşanları bile sokağa terk etmeye başladı. Bu da zaten yetersiz olan barınaklarda yaşam savaşı veren çok sayıda hayvanı etkiliyor. Turistlik bölgelerde çevre kirliliği kadar tehlikeli olan bu durum karşısında hayvan hakları savunucuları olarak bizler çözüm bekliyoruz " dedi.



MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız ise "Turistik yerlerin kronik sorunu haline gelen tatilciler tarafından sezon başı barınaktan sahiplenilen sezon sonu ise barınaklara ve sokaklara terk edilen canlarımız bizleri çok üzüyor" ifadesini kullandı.



Bodrum,Marmaris ve Fethiye gibi gibi çeşitli tatil beldelerinde yaz boyunca sahiplerine gerek bekçilik gerekse yoldaşlık eden köpeklerin tatilin bitmesi ile birlikte kaderine terk edildi. Doğal yaşamdan koparılıp ev hayatına alışan bir köpeğin yeniden doğal ortamda kendi imkanları ile yaşamasının çok güç olduğunu belirten hayvan hakları savunucuları , sahibine olan sadakat ve yüksek vefası ile tanınan köpeklerin terk edildiklerinde ciddi depresyon yaşadığı belirtildi.



İHA