Tuba Ünsal'a hapis şoku!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın boşanma aşamasında olan sevgilisi Caner Karaloğlu ile olan ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Caner Karaloğlu'nun İspanyol model olan eşi Elisabeth Mas Vall'un şikayetçi olması üzerine mahkeme boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal'a 3'er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi.

İspanyol model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile sevgilisi Tuba Ünsal'dan şikayetçi olmuştu. Vall, Karaloğlu'nun Meksika tatilinde boğazını sıkmaya çalıştığını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştığını, psikolojik şiddete uğradığını iddia ederek iki aylık koruma kararı aldırmıştı.