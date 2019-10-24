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'a hapis şoku!

Tuba Ünsal'a hapis şoku!

24.10.2019, 16:50

Ünlü oyuncu 'ın boşanma aşamasında olan sevgilisi ile olan ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Caner Karaloğlu'nun İspanyol model olan eşi 'un şikayetçi olması üzerine mahkeme boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal'a 3'er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi.

İspanyol model , boşanma aşamasındaki eşi ile sevgilisi 'dan şikayetçi olmuştu. Vall, Karaloğlu'nun Meksika tatilinde boğazını sıkmaya çalıştığını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştığını, psikolojik şiddete uğradığını iddia ederek iki aylık koruma kararı aldırmıştı.

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