  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma

sınav giriş belgeleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma

YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma

24.10.2019, 15:14

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan (2019-) adaylarının, sınava giriş belgeleri tarafından açıklandı. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

YÖKDİL sınavına girecek olan adayların beklediği sınav giriş belgeleri açıklandı. 3 Kasım tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL sınavının belgeleri ÖSYM tarafından kullanıcılarının erişimine açıldı. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

2019-YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT!

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN