YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...
YÖKDİL sınavına girecek olan adayların beklediği sınav giriş belgeleri açıklandı. 3 Kasım tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL sınavının belgeleri ÖSYM tarafından kullanıcılarının erişimine açıldı. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...
2019-YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
DİKKAT!
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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