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'de 96  yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

25.10.2019, 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,10:15

'nin ilçesinden yasadışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen 96 , tarafından yakalandı.

Kuzey Ege'de yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Hıyarlık mevkiinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

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