Hercai canlı izle! Hercai 18. yeni bölüm ATV izle!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 18. yeni bölümü başladı. Hercai'nin son bölümünü kaçırmak istemeyen dizinin takipçileri tarafından ATV'nin canlı yayın sayfası araştırılıyor. Geçen hafta ekrana gelen 17. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta; son olanlar Reyyan ile Miran’ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize’nin Miran’ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirecek. İşte ATV canlı izleme sayfası! Hercai 18. bölüm canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 18. yeni bölümü başladı. Hercai'nin son bölümünü kaçırmak istemeyen dizinin takipçileri tarafından ATV'nin canlı yayın sayfası araştırılıyor. Geçen hafta ekrana gelen 17. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta; son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirecek. İşte ATV canlı izleme sayfası! Hercai 18. bölüm canlı izle!

HERCAİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

HERCAİ'DE BU HAFTA

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

HERCAİ 17. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.