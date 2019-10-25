İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çarparak yan devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanırken, kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka yönünden Bayraklı yönüne giderken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
İzmir Karşıyaka'da kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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