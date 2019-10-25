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Haberler > Yaşam > İzmir'de doğal gaz paniği! Bayraklı ve Karşıyaka'da hareketli saatler

'de paniği! ve 'da hareketli saatler

İzmir'de doğal gaz paniği! Bayraklı ve Karşıyaka'da hareketli saatler

25.10.2019, 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,09:37

'in iki büyük ilçelerinden ve 'da ilçelerinde yaşayan vatandaşların 'yoğun şekilde kokusu' aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine 'a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek kaçağı arandı.

'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, "Doğalgaz Acil Müdahale 187" hattına çok sayıda 'aşırı derecede kokusu alıyorum' ihbarında bulunuldu.

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