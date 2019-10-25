İzmir'de doğal gaz paniği! Bayraklı ve Karşıyaka'da hareketli saatler

İzmir'in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka'da ilçelerinde yaşayan vatandaşların 'yoğun şekilde doğal gaz kokusu' aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ'a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek doğal gaz kaçağı arandı.

İzmir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, "Doğalgaz Acil Müdahale 187" hattına çok sayıda 'aşırı derecede doğal gaz kokusu alıyorum' ihbarında bulunuldu.