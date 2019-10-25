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'de jandarmadan operasyon! 2 kişi yakalandı

İzmir'de jandarmadan operasyon! 2 kişi yakalandı

25.10.2019, 13:47

’in Beydağ ilçesinde yapılan operasyonlarda, iki farklı suçtan aranan iki zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Mahkeme tarafından suçlu oldukları belirlenen iki şüpheli tutuklanarak Kaymakçı T ’ne konuldu.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.K., ekiplerin yaptığı başarılı operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı bir başka operasyonda da Beydağ ilçesi Kurudere Mahallesi'nde; cebir, hile, şiddet kullanarak kisiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan İ.K. da evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından suçlu oldukları belirlenen iki şüpheli tutuklanarak Kaymakçı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

DHA

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