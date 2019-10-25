İzmir’de traktör hırsızı baba-oğul yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, iki ayrı adresten traktör çaldıkları iddia edilen baba-oğul, kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden M.D. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, traktörleri çaldıkları şüphesiyle aranan A.D. (36) ve oğlu M.D. kıskıvrak yakalandı.



Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar neticesinde, Aliağa'da çalınan iki traktörden birinin Menemen ilçesine, birinin de Manisa iline götürülerek şüpheliler tarafından saklandığı anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından çalınan traktörler bulundukları yerlerden alınarak sahiplerine teslim edildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheliler A.D. ve oğlu M.D. adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.D. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA