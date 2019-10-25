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Kütahyalı öğrencilerden "Biz 'yiz" koreografisi

Kütahyalı öğrencilerden Biz Türkiye'yiz koreografisi

25.10.2019, 16:18

'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, 'na destek vermek amacıyla "Biz 'yiz" koreografisi oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi. da yayınlanan koreografi, vatandaşlardan gördü.

'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, 'na destek vermek amacıyla "Biz 'yiz" koreografisi oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi.

bahçesinde toplanan öğrenciler, Türk bayrağı açarak "Biz Türkiyeyiz" koreografisi oluşturdu.

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