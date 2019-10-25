Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Biz Türkiye'yiz" koreografisi oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi. Sosyal medyada da yayınlanan koreografi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Biz Türkiye'yiz" koreografisi oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi.
Tavşanlı Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, Türk bayrağı açarak "Biz Türkiyeyiz" koreografisi oluşturdu.
Kütahyalı öğrencilerden "Biz Türkiye'yiz" koreografisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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