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'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? Cuma

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim Cuma hava durumu

25.10.2019, 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,09:14

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, ve çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte Cuma ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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