Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim Cuma hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 25 Ekim Cuma hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli