  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Muğla'da Belcekız Plajı doldu taştı! Ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

'da ! Ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

Muğla'da Belcekız Plajı doldu taştı! Ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

25.10.2019, 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,10:25

'nın ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güzel havanın sürmesiyle ünlü doldu, taştı. 'den 'ye tatile geldiğini söyleyen , "Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz." dedi

'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyanın gözde plajlarından , ekim ayında hala dolup taşıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da Belcekız Plajı doldu taştı! Ekim güneşinin tadını turistler çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN