Parasını aldılar ama böbrek taşını bıraktılar

İzmir Menemen'de sosyal medyadan gördüğü reklam üzerine özel bir hastaneye böbrek taşını aldırmak için başvuran Casim Tepe, ağrıları dinmeyince ameliyat olduktan 9 gün sonra hastaneye tekrar başvurdu. Böbrek taşının alınmadığı ortaya çıkan Tepe, "Paramı aldılar ama böbrek taşımı bıraktılar" dedi

İzmir Menemen'de sosyal medyadan gördüğü reklam üzerine özel bir hastaneye böbrek taşını aldırmak için başvuran Casim Tepe, ağrıları dinmeyince ameliyat olduktan 9 gün sonra hastaneye tekrar başvurdu. Böbrek taşının alınmadığı ortaya çıkan Tepe, "Paramı aldılar ama böbrek taşımı bıraktılar" diyerek avukatı Gökçe Atilla aracılığıyla dava açtı. İzmir Konak'ta yaşayan 48 yaşındaki Casim Tepe, sosyal medyada Menemen'deki özel bir hastanede 'RIRS' yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yapıldığını gördü ve biri 13, diğeri 14 milimetrelik iki böbrek taşını aldırmak için hastaneye başvurdu. Tepe, 1 Ağustos'ta 5 bin lira ödeyerek böbrek taşı ameliyat oldu.



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Ancak şiddetli kanama ve ağrı şikayetiyle 9 gün sonra yeniden hastaneye giden Tepe, başka bir doktor tarafından muayene edildi. Tepe'ye taşların aynı büyüklükte ve halen yerinde olduğu söylendi. Büyük şok geçiren Tepe, "Avukatım Gökçe Atilla ile görüşüp hukuki süreci başlattım. Bana paramı iade etmediler" dedi.

METİN BURMALI