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‘Paraşüt kazalarının sebebi kişisel hatalar’

‘Paraşüt kazalarının sebebi kişisel hatalar’
Giriş Tarihi: 25.10.2019

Başkanı , Babadağ'daki kazaların kişisel kaynaklı olduğunu ve yamaç paraşütünün dünyanın en güvenli sporları arasında yer aldığını kaydetti.

Muğla Fethiye'de 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde meydana gelen akrobasi kazalarının 'yamaç paraşütü güvensiz' algısı yarattığını belirten Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, Babadağ'daki kazaların kişisel kaynaklı olduğunu ve yamaç paraşütünün dünyanın en güvenli sporları arasında yer aldığını kaydetti.

'ÖLÜDENİZ'E GELİN'

15-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, bin 965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinden havalanan paraşütçülerden 2'si Rus, biri Alman 3 akrobasi pilotu yaşamını yitirdi. Akçay, kazaların akrobasi pilotlarının hatalarından kaynaklandığını belirterek, "Paraşütle atlamak araç kullanmaktan tehlikesiz. Bu kazalar, turistleri Ölüdeniz'e gelmekten alıkoymamalı" dedi.

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