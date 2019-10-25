Yaklaşık 29 bin hasta organ nakli bekliyor

Yılda ortalama 4 binden fazla kişi organ nakli olamadığı için hayatını kaybediyor. Bu kişiler bekleme listelerinden yaşamını yitirerek ayrılıyor.

Türkiye'de organ nakli bekleyen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Organ nakli ile ilgili en önemli sorun ise bağış sayısındaki yetersizlik.

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, böbrek yetmezliği bulunanlar çoğunlukta olmak üzere toplam 28 bin 568 hastanın organ nakli beklediğini bildirdi.

Türkiye'de organ naklinin dünyada gelişmiş çok sayıda ülkeden daha ileri noktada olduğunu söyleyen Çınar, nakillerin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Çınar, Türkiye'deki en büyük problemin kadavradan, hayatını kaybeden kişilerden yapılan organ bağışının yetersizliği olduğuna dikkat çekti.

Dünyadaki organ nakillerinin yüzde 80'ini ölen kişilerden yapılan bağışların oluşturduğunu ifade eden Çınar, Türkiye'de ise nakillerin çoğunun hayatta olan kişilerden, hastaların akrabalarından yapılan bağışlarla gerçekleştiğini söyledi.

BAĞIŞ YÜZDESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yavuz Selim Çınar, çok sayıda kişinin organ nakli sırası beklerken hayatını kaybettiğine işaret ederek, organ nakli koordinatörlerinin amacının bağış yüzdesini artırmak ve bundan kaynaklanan ölümleri azaltmak olduğunu vurguladı.

Organ nakli koordinatörlerinin bağış konusunda önemli bir görev üstlendiğini aktaran Çınar, bu görevlilerin sertifikalandırılmaları, eğitimlerini tamamlamaları konusunda da çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Amaçlarının organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşup, organ nakli bekleme listelerinden hayatlarını kaybederek değil tedavi edilerek ayrılmaları olduğuna dikkat Çınar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu anda toplam 28 bin 568 kişi organ nakli bekliyor. Bu hastalardan 23 bin 24'ü böbrek, 2 bin 309'u karaciğer, bin 709'u kornea, bin 142'si kalp, 290'ı pankreas, 93'ü akciğer, biri ise ince bağırsak nakli olmak zorunda. Yıllık ortalama 4 binin üzerinde vatandaşımız organ nakli olamadığı için hayatını kaybediyor."

"5 BİN NAKİL YAPILIYOR"

Yavuz Selim Çınar, yıllık yaklaşık 5 bin organ nakli yapılan Türkiye'nin, bu rakamla dünyanın çok sayıda ülkesinin önünde bulunduğuna işaret etti.

Böbrek naklinde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye'nin, karaciğer naklinde de ilk 3 ülke arasında yer aldığını bildiren Çınar, cerrahi ekiplerin başarılı nakillere imza attığını belirtti.

AA