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Yılda 25 üniteyle kan bağışı rekoru

Yılda 25 üniteyle kan bağışı rekoru
Giriş Tarihi: 25.10.2019

İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası (60), gençliğinden beri kan bağışı yapıyor. Emekli olduktan sonra, 'ın ile bağışa daha da önem veren Şahin, hastanelere 167 ünite, Kızılay'a ise 201 ünite kan bağışlayarak Türkiye üçüncüsü oldu.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası Emin Şahin (60), gençliğinden beri kan bağışı yapıyor. Emekli olduktan sonra, Kızılay'ın Güvenli Kan Projesi ile bağışa daha da önem veren Şahin, hastanelere 167 ünite, Kızılay'a ise 201 ünite kan bağışlayarak Türkiye üçüncüsü oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 365 günde 24 ünite aferez trombosit kan bağışı sınırını, 366 gün çeken 2016 yılını bekleyerek aştı. Şubat'ın 29 gün çekmesi ile 366 gün sayılan 2016 yılında, Kızılay'ın sisteminin kendisine fazladan bir gün daha bağış hakkı vermesi ile yılda 25 ünite bağış yaparak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

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