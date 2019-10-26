37 yıl örnek olsun

Kızını 8 yerinden bıçaklayan eski nişanlısına karşı hukuk mücadelesi başlatan Meral Limanlar, mahkemenin verdiği 37 yıl hapis cezasına çok sevindi. Limanlar, “Bu ceza şiddet olaylarına örnek olsun” dedi

Yıllarca kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, kendisi şiddet gördü. Saplantılı eski nişanlısı, kızını 8 yerinden bıçakladı. O, adalet mücadelesiyle eski nişanlısını 37 yıl cezaya mahkum ettirdi. Kadınlara seslenen Meral Limanlar, "Şiddete boyun eğmeyin, hukuk mücadelesinden vazgeçmeyin. Bu ceza kadına şiddet olaylarına örnek olsun" diye konuştu. Manisa'da yaşayan öğretmen Meral Limanlar, kadına yönelik şiddete karşı mücadelesiyle örnek oldu. Saplantılı eski nişanlısı Murat Aydoğdu, Limanlar'ın kızını ve arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı. Limanlar, kendisine ve kızına kabus yaşatan cani eski nişanlıya karşı büyük bir hukuk zaferi kazandı.



ELEKTRİKÇİ KILIĞINDA GİRDİ



12 Mart gecesi bir okulun son katına çıkarak intihara kalkışan Murat Aydoğdu, ertesi günü anne Meral Limanlar'ın evde olmadığı bir saatte elektrikçi kılığında apartmana girip, nişanlısının kızını ve arkadaşını bıçakladı. Olayda 14 yaşındaki D.U. ve evde bulunan kız arkadaşı ağır yaralandı. Saplantılı aşık Murat Aydoğdu aynı gün otobüsle kaçmak isterken yakalandı ve cezaevine gönderildi. D.U. 18 gün sonra taburcu edildi. Saplantılı aşık Murat A. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve konut ihlali suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Aydoğdu psikolojik sorunları ve kullandığı ilaçlar yüzünden saldırı olayını gerçekleştirdiğini söyledi. nın olduğunu iddia etti. Ancak hakim hiç indirim uygulamadan sanığa 37 yıl 10 ay hapis verdi.



BU KARAR EMSAL OLUR



Cezanın emsal teşkil ettiğini söyleyen Limanlar, "Kasten öldürmeye teşebbüste 37 yıl ceza, bu tür olaylar için örnek olacaktır. Bundan çok memnunum. Kadınlar adalet mücadelesinden asla vazgeçmesin" dedi.

NERMİN UÇTU