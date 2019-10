İki çocuk, iki hayal

Muğla Fethiye’de, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan korumaya çalışan küçük Eylül polis olmak istiyor. İzmir’de 2 yıldır kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki Neslihan ise kendini çocukları iyileştiren doktor olarak resmediyor

Muğla Fethiye'de, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Karaca, polis olmayı hayal ettiğini söyledi. Çiftçi bir ailenin kızı olan Elif, "Bizi koruyan polis amca, motoruna binerken ıslanmasın diye şemsiye koydum. Onlar her zaman yanımızda, polis amcaları çok seviyorum" dedi.



POLİSTEN OKUL ZİYARETİ



Görenleri duygulandıran olay Fethiye'de, 23 Ekim'de yaşandı. Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesindeki polis ekiplerinin yağmurda ıslanan motosikletini kırık şemsiyesiyle korudu. Karaca'nın, motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca beklediği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüleri izleyen, Karaca'yı okulda ziyaret eden ve öğrenciye şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ve polis ekipleri küçük kızı kutladı. Yeni Asır'ın telefonla görüştüğü Eylül, ailesinin kendisini hep polis sevgisiyle yetiştirdiğini ve polislerin insanları koruduğunu bildiğini söyledi. Okul Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, emniyet yetkililerine ziyaret için teşekkür ederken, Eylül'ün hem derslerinde hem de okul dışında örnek bir öğrenci olduğunu dile getirdi.



NESLİHAN'IN ÇİZDİĞİ RESİM GERÇEK OLSUN



İzmir'de kalp yetmezliği hastası 10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2 yıldır nakil bekliyor. Evde eğitim görmeye hazırlanan Neslihan'ın en büyük isteği, tıpkı çizdiği resimdeki gibi iyileşip doktor olmak ve çocuklara şifa dağıtmak.



DOKTORUNU ÇOK SEVDİ



10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2017 Mayıs'ında göğsündeki rahatsızlık nedeniyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Burada kalp yetmezliği tanısı konulan Neslihan, 2 hafta sonra anjiyo oldu ve ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bir an önce iyileşip arkadaşlarıyla oynamak isteyen Neslihan'ın en büyük isteği ise çok sevdiği doktorları gibi kardiyolog olmak. Enfeksiyon kapmamak için evde vakit geçiren ve resimler çizen Neslihan, kendini çocuklara şifa dağıtan bir doktor olarak resmediyor. Kızının rahatsızlığının her geçen gün arttığını belirten anne Sevgi Filiz, "2 yıldır nakil bekliyoruz. Neslihan öğretmen olmayı çok istiyordu ama doktorlarını çok sevdiği için doktor olmaya karar verdi" dedi. Anne Filiz, bağış konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Neslihan da, "Benim doktorum kalp hastalarını iyileştiriyor. Ben de doktor olmak istiyorum. İyileşmek, koşmak istiyorum. Arkadaşlarım gibi beden dersine girmek istiyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL