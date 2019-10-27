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'da feci ölüm!

Afyonkarahisar'da feci ölüm!

27.10.2019, 17:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019,18:43

'ın Şuhut ilçesinde üstüne kesilen ağaç parçası düşen kadın ağır yaralı olarak kaldırıldı. D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Hors Mesire Alanı istikametindeki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.50 civarlarında Hors Mesire alanı istikametinde bulunan boş bir arsada ağaç kesilirken traktör romörkunun üzerinde bulunan Şengül D.'nin de üzerine ağaç parçası düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Şengül D. Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti. Ağır yaralı olarak Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Şengül D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şuhut'ta kesilen ağacın üzerine düştüğü kadın öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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