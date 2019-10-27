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Köyün tek gelir kaynağı: Kuru çiçekçilik

Köyün tek gelir kaynağı: Kuru çiçekçilik
Giriş Tarihi: 27.10.2019

'in Bayındır ilçesine 3 kilometre mesafede bulunan sakinlerinin tek gelir kaynağı kuru çiçekçilik oldu. Mahallenin eski yıllarında, var olan kuru çiçekçiliğin, pazarının devreye girmesiyle yaklaşık 15 yıldan bu yana yapılmadığını dile getiren mahalle sakinleri, yeniden başladıkları üretimin ardından işledikleri kuru çiçekleri 'nin 81 iline göndermeye başladı.

İzmir'in Bayındır ilçesine 3 kilometre mesafede bulunan Turan Mahallesi sakinlerinin tek gelir kaynağı kuru çiçekçilik oldu. Mahallenin eski yıllarında, var olan kuru çiçekçiliğin, Çin pazarının devreye girmesiyle yaklaşık 15 yıldan bu yana yapılmadığını dile getiren mahalle sakinleri, yeniden başladıkları üretimin ardından işledikleri kuru çiçekleri Türkiye'nin 81 iline göndermeye başladı. Köy halkı başak, kuş otu, keten otu, lavanta ve yulafı kendileri ekip yetiştirirken; pamukotu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pompas otunu dağlardan topluyor.

DAĞLARDAN TOPLANIYOR

Turan Mahallesi Muhtarı Dilaver Bitek, Bayındır'ın meşhur canlı çiçeğinden sonra, mahalle halkı olarak sadece kuru çiçekçiliğe yöneldiklerini belirterek, "Dağlık ve ovalık alanlardan kuru çiçekler toplanarak, köyümüzde işlenip boyanıyor" dedi.

SEVAL KONURALP

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